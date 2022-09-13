Yılmaz Özdil’den Tunç Soyer’e çağrı
SÖZCÜ yazarı Yılmaz Özdil, İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümü kapsamında Gündoğdu Meydanı’nda sahneye çıkan megastar Tarkan’ın adının bir sokağa verilmesi için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e çağrıda bulundu.
İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü kapsamında Gündoğdu Meydanı'nda sahneye çıkan megastar Tarkan, unutulmaz bir konsere imza attı.
Konserin yankıları sürerken SÖZCÜ yazarı Yılmaz Özdil’den Tarkan için özel bir talep geldi. Twitter hesabından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e çağrıda bulanan Özdil, Tarkan’ın isminin Gündoğdu Meydanı’na çıkan sokaklardan birine verilmesini istedi.
Özdil paylaşımında “Başkanımız Tunç Soyer'den bir İzmirli olarak rica ediyorum… Gündoğdu'ya çıkan sokaklardan birine, İzmir'in sosyokültürel tarihine geçen Tarkan'ın adını verin lütfen, ilelebet hemşehrimiz olsun.” ifadelerine yer verdi.