Yoksulluğun araştırılması önergesi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi
İYİ Parti'nin yoksulluğun araştırılmasına ilişkin grup önergesi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.
İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, İYİ Parti'nin yoksulluğun araştırılmasına ilişkin grup önergesinin bugünkü TBMM Genel Kurulu’nda Cumhur İttifakı tarafından reddedildiğini duyurdu.
“YOKSULLUĞUN NEDENİ YOLSUZLUKTUR”
Konuyla ilgili açıklamasında Usta, “Çünkü, yoksulluğun nedeni yolsuzluktur. Türkiye, Ak Parti̇ yönetimindeki bu yolsuzluklarla yüzleşmedikçe ve hesabını sormadıkça fakirleşme sorununu çözemez” dedi.