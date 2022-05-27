Yöre sakinlerinden tepki: ‘Makinelerin bir bölümü AKP’li vekilin arazisinde tepeleri düzeltmek için çalışıyor’

Denizli-Aydın otobanını yapan şirketin iş makinelerinin, otoban yerine günlerce AKP Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim’in 82 dönümlük arazisinde çalıştığı belirtildi. AKP'li vekil Erim, “Bu doğru bir şey mi” diye soran gazetecilere, “Ne var bunda? Parasıyla yaptırdım” yanıtını verdi.

Latif SANSÜR

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Aydın'da davranışları, açıklamaları ve yaptıklarıyla birçok skandalla gündeme gelen AKP Milletvekili Bekir Kuvvet Erim, sahibi olduğu arazisinde günlerce Aydın-Denizli otoyolu ihalesini alan Fernas firmasının araçlarının çalışmasını “Ne var bunda?” sözleriyle savundu.

Yöre sakinlerinden tartışmalı bir şekilde alarak büyüttüğü 82 dönümlük arazisinde günlerce çalışan iş makineleri ile ilgili bir soruya “Parasıyla yaptırdım” dedi. Erim, gazetecilerin yaptığı işlemin partisine zarar verip vermeyeceği yönündeki bir soruya ise, “Ne alakası var? O iş ayrı, bu iş ayrı” yanıtı verdi.

“VEKİL ÖDEDİĞİ ÜCRETİN BELGESİNİ AÇIKLAMALI”

Yöre sakinleri ihaleyi alan şirket iş makinelerinin 2023 yılında hizmete açılması hedeflenen otoyol inşaatının yanı sıra Erim'in arazisinde çalıştığını belirterek, “Bu gidişle yol yetişmez. Çünkü makinelerin bir bölümü yolda değil AKP'li vekilin arazisinde tepeleri düzeltmek için çalışıyor. Eğer firma hayır için yapıyorsa bizim arazilerimize de yardımcı olurlarsa seviniriz. Eğer vekilimiz parasıyla yaptırdıysa günlerce çalışan iş makinelerine ne kadar ücret ödedi açıklamalı” dedi.