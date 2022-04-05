YSK’nın seçimle ilgili kararları yayımlandı! İşte milletvekillerinin illere göre dağılımı

Resmi Gazete'de yayımlanan Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) kararına göre, milletvekillerinin illere göre dağılımı belirlendi. Ayrıca Ankara, Bursa, İstanbul ve İzmir'deki seçim çevresi sayısı da açıklandı.

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Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) 24 Mart 2022 tarihli ve 124 sayılı kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kararda, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığı tarafından 31 Aralık 2021 tarihli veriler esas alınarak ilan edilen 2021 yılı nüfus bilgileri ve 2839 sayılı kanunun 5’inci maddesi gereğince, YSK tarafından seçim çevreleri ve her seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısının nüfus bilgilerinin açıklanmasından itibaren en geç 6 ay içinde tespit edilerek Resmi Gazete’de, radyo ve televizyonda ilan edildiği hatırlatıldı.

Karara göre, 600 milletvekilinin 81 ile dağılımı yapıldı. Bu çerçevede, 36 milletvekili çıkaracağı tespit edilen Ankara’nın 3, 20 milletvekili çıkaracağı tespit edilen Bursa’nın 2, 98 milletvekili çıkaracağı tespit edilen İstanbul’un 3 ve 28 milletvekili çıkaracağı tespit edilen İzmir’in 2 seçim çevresine bölünmesi kararı alındı.

“Birden fazla seçim çevresine bölünen illerin milletvekili sayısının seçim çevrelerine dağılımında, nüfusları bakımından illerin milletvekili sayısını tespit etmeye ilişkin esaslara göre belirlenmesi ilkesi benimsenmiştir” denilen kararda, il il milletvekili sayısına da yer verildi.

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