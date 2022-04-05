Yüksek elektrik faturaları Van Gölü’nü de vurdu!

Bitlis'in Tatvan ilçesinde AKP'li Belediye iddialara göre yüksek elektrik faturaları nedeni ile arıtma tesislerini durdurunca ilçenin kanalizasyonu direk Van Gölü'ne akmaya başladı.

Orhan BOZKURT

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Bitlis’in Tatvan İlçesindeki Van Gölü kıyıları her geçen gün daha da kirleniyor. Türkiye’nin en büyük gölü olan Van Gölü’nün, çevresinde bulunan yerleşim birimleri ve kurumların atıklarıyla kirletilmesi vatandaşların tepkisine neden oluyor.

Van Gölünü en çok belediyelerin kirlettiğini iddia eden vatandaşlar, Tatvan’da günde ortalama 10-11 bin metreküp atık su ve kanalizasyonun göle bırakıldığını öne sürdü.

ELEKTRİK FATURALARI YÜKSELDİ ARITMA TESİSLERİ DURDU

İddialara göre yüksek elektrik faturaları nedeni ile Tatvan’ın AKP’li belediyesi aylardır arıtma tesislerini çalıştırmadığı için ilçenin kanalizasyonu direk göle boşaltılıyor.

Bu durum şimdiden ciddi çevre kirliliğine ve ilçenin sahile yakın bölümlerinde pis kokuların yayılmasına neden oldu. Tatvanlılar, göle bırakılan kanalizasyon sularını gösteren video ve fotoğrafları sosyal medyadan paylaşarak yetkilileri önlem almaya çağırıyor.



VAN VALİLİĞİ: GÖLE HER HANGİ BİR ATIK SU GİRİŞİ YOK

Öte yandan Van Valiliği ise aynı iddiaların, Van il sınırları içerisinde de dile getirilmesi üzerine açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımlar sonrası, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekiplerince inceleme yapıldığı belirtildi. Detaylı inceleme sonucu Van Gölü’ne herhangi bir evsel veya endüstriyel atık su girişi olmadığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“Engil Çayı’nın Van Gölü’ne döküldüğü alanda gözlemlenen çamurlu su girişinin nereden kaynaklandığı ile ilgili İl Müdürlüğümüz personellerince 04.04.2022 tarihinde 08.30-12.00 saatleri arasında denetim yapılmıştır.

Yapılan denetim neticesinde; Engil Çayı, Köprüler mevkii ve Zernek Barajı’na kadar takip edilmiş olup, herhangi bir evsel veya endüstriyel atık su girişi olmadığı belirlenmiştir. Gelen çamurlu suyun, Hamurkesen Mahallesi civarında dağlık alandan mevsimsel şartlar sonucu karların erimesi ile dere yatağında bulunan çamurların sürüklenmesi sonucu oluştuğu, tespit edilmiştir.

Çevre konusundaki hassasiyetimiz ve özellikle önemli bir miras olan Van Gölü’nü kirlilikten korumaya yönelik Van Gölü Havza Koruma Eylem Planı kapsamında yaptığımız çalışmalarımız göz önündedir.”