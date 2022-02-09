Yüksek gelen faturalara tepki: Resmen soygun

Türkiye’nin son günlerde en çok konuşulan konularının başında elektriğe gelen zamlar geliyor. Fahiş elektrik zammıyla birlikte hem sade vatandaşı hem de esnafı elektrik faturaları adeta çarptı. Esnaf ziyareti yapan DEVA Partisi Diyarbakır il başkanı Cihan Ülsen’e esnaf elektrik faturalarından dert yandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türkiye'de vatandaşlar son dönemde görülmemiş zamlarla karşı karşıya kaldı. Yılın ilk saatlerinden itibaren vatandaş adeta zam yağmuruna tutuldu. Elektrik, doğal gaz ve akaryakıt ürünlerine gelen zamlar direk olarak diğer ürünlere de yansıdı.

DEVA Partisi Diyarbakır il başkanı Cihan Ülsen, Gelirleri durmadan eriyen vatandaşların artan giderler karşısında dayanacak gücü kalmamıştır. Görünen o ki bir seçim olup, iktidar değişmeyene kadar da bu durumun devam edeceği ve değişimin olmayacağı açıkça görülmüştür diye kaydetti.

“RESMEN SOYGUN YAPIYORLAR”

Diyarbakır DEVA Partisi il başkanı ve yönetimi Sur ilçesinde yapmış olduğu esnaf ziyaretinde ayakkabı boyacılığı yapan Hacı Çapan, Ben burada ayakkabı boyacılığı yapıyorum sabah gidiyorum akşam evime geliyorum 600 TL elektrik parası gelmiş ben tek yaşıyorum bu zulüm değilde nedir? Resmen soygun yapıyorlar” diyerek iktidarı şikayet etti.

“ESNAF OLARAK DAYANACAK GÜCÜMÜZ KALMADI”

Zamlar karşısında esnaf olarak dayanacak güçlerinin kalmadığını belirten lokantacılık yapan bir başka esnaf ise,

“Gerçekten artık dayanamıyoruz elektrik faturalarını cama yapıştırdığımız zaman ya terörist diyecekler yada milleti galeyana getiriyorlar. Bunu ya Esnaf ve Sanatkarlar Odası yapacak yada siz bize öncülük yapacaksınız.

Diyeceksiniz ki, ‘evinizden kalkın' Burayı kapattığınız zaman diyorlar ki iflas etti bir şey anlatamıyorsun artık gerçekten dayanamıyoruz” diye konuştu.

“İKTİDAR DEVLETİ YÖNETMEKTEN ACİZ”

Yapılan esnaf ziyaretleri sonrasında açıklama yapan DEVA Partisi Diyarbakır il başkanı Cihan Ülsen,

“Diyarbakır Deva olarak saha ziyaretleri kapsamında hem esnaflarımızı hem vatandaşlarımızı ziyaret edip yaşadıkları sorunları dinliyoruz hem de bu iktidarın gitmesi için Deva Partisi olarak neler yapacaklarımızı ve genel siyasetimizi anlatıyoruz. Bu kapsamda Sur ilçemizde açtığımız standımıza boyacı Hacı Çapan adlı bir vatandaşımız gelerek tek başına yaşadığı evin elektrik faturasının 600 lira geldiğini söyleyerek içinde düşürüldüğü zor durumu bizimle paylaştı.

Artık dayanamadığını ve yaşamını devam ettirecek her şeylerinin elinden alındığını söyledi. Bu sadece boyacı Hacı Çapan adlı vatandaşımızın söylediği bir şey değil, gitmiş olduğumuz, konuştuğumuz herkesin şikayet ettiği bir durum olarak karşımıza çıktı.

Elektrik ve doğal gaz faturaları başta olmak üzere hayat pahalılığı ve durmadan yapılan zamlar tahammül sınırlarını aşan bir olgu olarak karşımıza çıktı. İktidar devleti yönetmekten aciz bir şekilde bir yönetememe durumuna girmiş bu da tüm ülkede olduğu gibi Diyarbakır'da da yoksulluk ve yoksulluğun tahkim edildiği aşikar bir şekilde ortaya çıkmıştır. Bir dokunduk bin ah işittik.

Gelirleri durmadan eriyen vatandaşların artan giderler karşısında dayanacak gücü kalmamıştır. Görünen o ki bir seçim olup, iktidar değişmeyene kadar da bu durumun devam edeceği ve değişimin olmayacağı açıkça görülmüştür. İktidar mensupları kendi saraylarında yaşananlara kayıtsız kalırken halk, yaşanan büyük soygunun mağduru olmaya devam etmektedirler” ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir Vatandaş zamların geri alınmasını istiyor ama… Akan musluğu kim kapatır?

İlginizi Çekebilir AKP'li başkan yardımcısı: Elektrik faturaları abartılıyor