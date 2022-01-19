Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörlüğü 54 akademik personel istihdam edecek

Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörlüğü tarafından özel şartları taşıyan 54 akademik personel alınacak.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Profesör ve Doçent kadrosuna müracaat edecek adayların Rektörlüğüne başvurmaları gerekmektedir. Doktor Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına müracaat edecek adayların ise ilgili Yönetmelik hükümleri uyarınca ilgili Fakülte Dekanlıklarına, Yüksekokul Müdürlüklerine ve Enstitü Müdürlüklerine, şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

Son Başvuru Tarihi 2 Şubat 2022 olarak açıklandı.

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