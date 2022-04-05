Yunanistan’a kaçarken yakalanan emekli tuğgenerale ikinci tahliye

Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan, yargılandığı FETÖ davasında tahliye edildikten sonra itiraz üzerine yine tutuklan emekli tuğgeneral Nuri Cankıymaz adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, hakkında gözaltı kararı verilen, eski Milli Savunma Bakanlığı Personel Dairesi Başkanı, emekli tuğgeneral Nuri Cankıymaz, 25 Şubat 2021’de Yunanistan’a kaçmaya çalışırken Edirne’de yakalandı.

1 Mart’ta tutuklanan Cankıymaz hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ ve ‘resmi belgede sahtecilik’ suçlarından dava açıldı. Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Cankıymaz, 14 Aralık’ta görülen duruşmada, haftada iki gün imza verme ve yurt dışına çıkış yasağı tedbiri adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ise 15 Aralık’ta Nuri Cankıymaz hakkındaki tahliye kararına itiraz etti. Talebi yerinde görmeyen Ankara 15. Ceza Mahkemesi, nihai kararı vermesi için itiraz dilekçesini ve dava dosyasını Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi. Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Cankıymaz’ın tutuklanmasına karar verildi.

Sanık Nuri Cankıymaz’ın Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki yargılanmasına bugün devam edildi. Cankıymaz, geçen duruşmada tahliye edildiği halde tekrar tutuklandığını ve kaçma şüphesi olmadığını belirterek tahliyesini talep etti.

EV HAPSİ VE YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI

Duruşma savcısı da sanığın yurt dışına kaçarken yakalanmış olması, üzerinde sahte kimlik bulunması, tahliye edildiğinde tekrar kaçma şüphesinin olması ve adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalması nedeniyle tutukluluğun devamına karar verilmesini istedi.

Savcılığın mütalaasından sonra kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Cankıymaz’ın konutu terk etmeme (ev hapsi) ve yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol tedbirleriyle tahliyesine karar vererek, duruşmayı erteledi. (DHA)