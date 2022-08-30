Yunanistan’a kaçarken yakalanan Ünsal Ban’ın vizeyi nasıl aldığı ortaya çıktı

Yunanistan'a kaçma hazırlığındayken, Muğla Milas'ta yakalanan ve Ankara'ya getirilen eski Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban'ın ülkeden ev satın aldığı, bu yolla golden vize sahibi olduğu ortaya çıktı. Ban'ın çocukları için de 3 hafta önce golden vize aldığı tespit edildi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunan eski Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban, yurt dışına kaçmaya çalıştığı sırada dün Muğla’nın Milas ilçesinde polis ekiplerince gözaltına alındı.

Ankara’ya getirilen Ban’ın yurt dışına kaçış planının detayları ortaya çıktı. Ankara istihbarat ve asayiş ekiplerince takip altında bulunan Ban’ın, her zaman kullandığı aracı bırakarak, daha önce kullanmadığı başka araçla Muğla’ya doğru yola çıktığı belirlendi.

Ban’ın, olası polis uygulamalarından kurtulmak için dağ yollarını kullandığı tespit edildi. Muğla’ya böyle ulaşan Ban’ın, ‘Betina’ isimli yat ile Yunanistan’a kaçma hazırlığı yaparken Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı ile istihbarat destekli operasyon sonucu yakalanması sağlandı.

KAPTAN DA GÖZALTINDA

Öte yandan ‘Betina’nın kaptanının, yatı Yunan kara sularında bırakarak ‘Betina One’ isimli, daha küçük sürat motoru ile Bodrum Marina’ya geldiği, Ünsal Ban’ı bu motor ile ülke kara sularında bulunan ‘Betina’ya taşıyacağı belirlendi.

Tespitler üzerine Banın kaçış yapacağı, Malta bandıralı yatta görevli ve Banın aile şirketinde SGK kaydı bulunan kaptan ile mürettebat da gözaltına alındı.

Hakkında, eşine ait kişisel verileri organize suç örgütü lideri ile paylaştığı, tehdit ve şantajda bulunduğu şikayeti olan ayrıca THK Üniversitesini zarara uğratmaktan çok sayıda davası bulunan Ünsal Banın, deniz yoluyla ev satın aldığı, bu sayede golden vize sahibi olduğu ve çocukları için de 3 hafta önce golden vize aldığı Yunanistan’a gideceği tespit edildi.

GÖZALTI SÜRESİ UZATILDI

Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliğine götürülen Ünsal Ban’ın işlemlerinin tamamlaması için bir günlük ek gözaltı süresi verildi. DHA-AA

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