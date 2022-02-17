Yunanistan’a kaçış hazırlığındaki 3 FETÖ şüphelisi yakalandı

Tekirdağ'da, Yunanistan'a kaçma hazırlığında olan 3 FETÖ şüphelisi, polis ekiplerince araçları durdurularak yakalandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’dan gelerek Yunanistan’a kaçmak isteyen 3 FETÖ şüphelisinin olduğunu belirledi. Polis, takibe aldığı aracı il merkezinde durdurdu ve içindeki S.Ö., M.Ç. ve M.B.’yi gözaltına aldı.

Yapılan incelemede şüphelilerin, ‘FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan yargılamalarının sürdüğü belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, S.Ö. ile M.B. de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. DHA

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