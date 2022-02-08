Abone Ol

Yunanistan’a kaçmak isteyen FETÖ şüphelisi eski polis tutuklandı

Edirne'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışırken askeri yasak bölgede yakalanan FETÖ şüphelisi eski polis memuru S.K., tutuklandı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Yunanistan’a kaçmak isteyen FETÖ şüphelisi eski polis tutuklandı

Güvenlik güçleri, Uzunköprü ilçesinde, 1inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları denetimlerde, Yunanistan’a kaçmak isteyen, FETÖ soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen eski polis memuru S.K.’yi yakalayarak, gözaltına aldı.

S.K., İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. DHA

Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi eski polis yakalandı İlginizi Çekebilir Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi eski polis yakalandı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster