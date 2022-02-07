Yunanistan’a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi eski polis yakalandı
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan FETÖ şüphelisi eski polis memuru S.K., askeri yasak bölgede yakalandı.
Güvenlik güçleri, Uzunköprüde 1inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları denetimlerde, Yunanistan’a kaçmak isteyen, FETÖ soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen eski polis memuru S.K.’yi yakalayarak, gözaltına aldı. S.K., işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.