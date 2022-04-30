Yunanistan’a tatbikat tepkisi: Türk Hava Kuvvetleri çekildi

Yunanistan'ın ev sahipliğinde yapılacak Tiger Meet Tatbikatı öncesinde Türkiye'yi hedef alan yaklaşımlar nedeniyle Türk Hava Kuvvetleri tatbikattan çekildi.

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Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre; Yunanistan’ın, ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Tiger Meet Tatbikatı’nın icrasına yönelik hazırladığı belgeye, Türkiye’yi hedef alan ve iki ülke arasındaki anlaşmazlık konularını istismar eden bir yaklaşımla ilaveler yaptığı tespit edildi.

Uluslararası hukuka aykırı yazımlar içeren teknik düzenlemenin değiştirilmesine yönelik Türkiye’nin ısrarlı taleplerinin Yunanistan tarafından kabul edilmemesi üzerine Türk Hava Kuvvetlerinin tatbikattan çekildiği ortaya çıktı.

Yunanistan Başbakanı Kriakos Miçotakis, önceki gün yaptığı açıklamada Türkiye’nin savaş uçaklarıyla Yunan hava sahasını ihlal ettiğini savunarak bu tarz adımların NATO’nun birlik ruhuna zarar verdiğini söylemişti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç ise, Yunanistan’ın Ege Denizi'nde iki ülke hava kuvvetleri arasında yaşanan hadiselerle ilgili olarak yaptığı açıklamaların gerçeği yansıtmadığını belirtmiş ve “Yunanistan Hava Kuvvetleri, 26-28 Nisan 2022 tarihleri arasında ülkemiz kıyılarına yakın provokatif uçuşlar gerçekleştirmiş, Didim, Datça ve Dalaman'da ülkemiz hava sahasını defalarca ihlal etmiştir” demişti.

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