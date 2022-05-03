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Yunanistan’da sınırda yeni hamle

Yunanistan göçmen geçişlerini azaltmak için Batı Trakya’daki Dedeağaç (Evros) ilindeki Meriç sınırına 250 yeni sınır muhafızı yerleştirme kararı aldı.

Yaşar ANTER
Yayınlanma: 17:12 - 03 Mayıs 2022 Güncellenme:
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Yunanistan’da sınırda yeni hamle

Yunanistan Batı Trakya ile Türkiye sınırını oluşturan Meriç nehri boyunca 250 yeni sınır muhafızı yerleştirme kararı alındığını açıkladı.

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1 Mayıs 2022 tarihinde Vatandaşı Koruma Bakanı Takis Theodorikakos ve Sivil Koruma Bakan Yardımcısı Eleftherios Oikonomou tarafından imzalanarak duyuruldu.

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Kararın yayınlanmasının ardından, ilgili duyurunun Yunanistan Emniyet Müdürlüğü tarafından önümüzdeki hafta yapılması ve tüm işe alım ve eğitim sürecinin önümüzdeki yılın başlarında tamamlanması bekleniyor.

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TEKONOLİK ÖNLEMLER DE ALMIŞTI

Yunanistan yine aynı bölgede geçtiğimiz yıl sınıra beton ve çelik yüksek bariyerler çekmiş, sınıra yüksek ses frekansı yayan teknolojik aletler yerleştirmişti.

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