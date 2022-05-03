Yunanistan’da sınırda yeni hamle

Yunanistan göçmen geçişlerini azaltmak için Batı Trakya’daki Dedeağaç (Evros) ilindeki Meriç sınırına 250 yeni sınır muhafızı yerleştirme kararı aldı.

Yaşar ANTER

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Yunanistan Batı Trakya ile Türkiye sınırını oluşturan Meriç nehri boyunca 250 yeni sınır muhafızı yerleştirme kararı alındığını açıkladı.

1 Mayıs 2022 tarihinde Vatandaşı Koruma Bakanı Takis Theodorikakos ve Sivil Koruma Bakan Yardımcısı Eleftherios Oikonomou tarafından imzalanarak duyuruldu.

Kararın yayınlanmasının ardından, ilgili duyurunun Yunanistan Emniyet Müdürlüğü tarafından önümüzdeki hafta yapılması ve tüm işe alım ve eğitim sürecinin önümüzdeki yılın başlarında tamamlanması bekleniyor.

TEKONOLİK ÖNLEMLER DE ALMIŞTI

Yunanistan yine aynı bölgede geçtiğimiz yıl sınıra beton ve çelik yüksek bariyerler çekmiş, sınıra yüksek ses frekansı yayan teknolojik aletler yerleştirmişti.

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