Yurdun dört bir yanında zam eylemi yapıldı

Yüksek elektrik faturaları bugün İstanbul, İzmir, Samsun, Mersin, Trabzon, Eskişehir'de protesto edildi. Çeşitli sivil toplum örgütleri, siyasi partiler ve dernekler de sosyal medyadan "Artan elektrik faturalarına karşı 5 dakika ışıkları kapatma" çağrısı yaptı.

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Yüksek elektrik faturaları, yurdun dört bir yanında protesto edilmeye devam ediyor.

ENERJİ ŞİRKETLERİNE DAVA AÇMAK İÇİN İMZA TOPLANIYOR

İzmir'in Dikili ilçesinde eylemde bulunan ve vatandaştan zamları geri çekilmesi için imza toplayan SOL Parti, “Bu faturalar ödenmez, 24 Şubat’ta enerji şirketlerine açacağımız dava İçin İzmir'in dört bir yanında stantlarımızı açmaya devam ediyoruz. Sen de imza ver, zamlar geri çekilsin” açıklamasında bulundu.

FATURA YAKTILAR

İzmir'de EMEK Partisi öncülüğünde bir grup vatandaş Gediz Elektrik Önü'nde toplanarak faturalarını yaktı.

Samsun'da CHP İl Başkanlığı öncülüğünde Ziraat Bankası önünde toplanan vatandaşlar basın açıklamasının ardından faturalarını yaktı.

ESKİŞEHİR’DE ZAM PROTESTOSUNA POLİS MÜDAHALESİ

Aralarında SOL Parti ve EMEK Partisi üyelerinin de bulunduğu onlarca vatandaş, Eskişehir'de elektrik zamlarını protesto etti. “Enerji Şirketlerinden Davacıyız! Zamlar Derhal Geri Alınsın!” sloganıyla yola çıkan eylemciler, kentin çeşitli noktalarında kurulan stantlarda da imza topladı. Eylemde, “Zamlar geri alınsın”, “Bu zamlarla yaşanmaz”, “Pahalılığa yeter”, “Geçinemiyoruz”, “Müşteri değil yurttaşız” pankart ve dövizleri açıldı. Eyleme polis müdahale edince arbede çıktı.

MERSİN VE TRABZON’DA ‘ZAMLAR GERİ ALINSIN’ SESLERİ

Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen ‘Zamlar geri alınsın' eylemine CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen katıldı.

Antmen, “Gençler, kadınlar, emekliler, işçiler, esnaflar ve vatandaşlarımızla birlikte meydanlardan haykırıyor; saray iktidarının sömürü ve yoksulluk düzenine hayır diyoruz!” diye konuştu.

Trabzon'ın Tonya ilçesinde toplanan SOL Parti üyeleri ve vatandaşlar ‘Zamları geri alınsın, faturamı ödemiyorum' sloganları attı.

İSTANBUL’DA İMZA KAMPANYASI

HDP İstanbul İl Örgütü ise Fatih ilçesinde Kocamustafapaşa semtinde stant kurarak zamların geri alınması için vatandaştan imza topladı. Zamlar geri alınsın standını HDP Milletvekili Züleyha Gülüm de ziyaret etti.

YARINDAN İTİBAREN IŞIK KAPAMA EYLEMLERİ BAŞLIYOR

Çeşitli sivil toplum örgütleri, siyasi partiler ve dernekler de sosyal medyadan “Artan elektrik faturalarına karşı 5 dakika ışıkları kapatma” çağrısı yaptı. 13 Şubat’tan itibaren bir hafta boyunca 21.00-21.15 arasında ışıkların kapanması çağrısı yapıldı ve bu konuda vatandaşlar ‘#IşıklarıKapaTürkiye’ etiketine davet edildi.

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