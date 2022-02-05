Yurt arsası ‘kamu yararı var’ diye peşkeş çekildi

İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, Akdeniz Üniversitesi Kampüsü gelişme alanı içinde yer alan yurt arazisinin, TOKİ’ye tahsis edilmesini eleştirdi.

İsmail AKIN

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İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, Akdeniz Üniversitesi Kampüsü gelişme alanı içinde yer alan yurt arazisinin, TOKİ'ye tahsis edilmesini eleştirerek, arazinin TOKİ tarafından tek katılımcılı sözde bir ihale ile üstelik ‘kamu yararı var' diye yandaşa peşkeş çekildiğini söyledi.

İktidarın, özel yurtlarda öğrencilerin cinayetlere kurban gidip, intihar etmelerinden ders almadığını söyleyen Subaşı; “Hükümetiniz büyük yatırımlar ve “çılgın projeler” peşindeyken ve TOKİ eliyle rant peşinde koşarken gençlerin yetişmesi ve barınma hakkının insan hakkı olduğunu unutmuş gözüküyorsunuz.” dedi.

Subaşı, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından cevaplandırılmak üzere konu hakkında TBMM Başkanlığına verdiği soru önergesi verdi.

“ÖZEL YURTLARDA ÖĞRENCİLER KATLEDİLİYOR”

YÖK Yükseköğretim Bilgi Yönetim Sistemi verilerine göre, Akdeniz Üniversite'sinde 2020-2021 yılında kayıtlı öğrenci sayısının 66 bini aştığına dikkat çeken Subaşı, şu ifadeleri kullandı:

* Üniversite yurdunda yer bulamayanlar özel yurtlara adeta sevk edilmektedir. Bu yurtlarda öğrencilerimiz gördükleri baskı, kötü muamele nedeniyle intihar etmekte, hatta öldürülmektedir.

* Aralık 2021 tarihinde üniversite öğrencisi bir gencimizin bir cemaate ait özel yurtta vahşice öldürülmesi olayı hafızalarda canlılığını korumaktadır.

* Bir zaman makbul kabul edilen FETÖ yurtlarında kalanlar ise terör soruşturması geçirebilmekte, sadece bu yurtlarda konakladığı için kamudan ihraç edilmektedir.

* Yurt sorunu bu boyutlara ulaşmasına rağmen Antalya Akdeniz Üniversitesine ait olan ve üniversitenin batısında bitişik Konyaaltı İlçesi, Arapsuyu Mahallesindeki arazinin öğrencilerin konaklaması için yurt olarak kullanılmak üzere tahsis edilebilecekken, üniversiteye tahsisi reddedilerek, TOKİ'ye devredilmiş.

*Sonrasında TOKİ tarafından ihalesiz, duyurusuz lüks konut ve iş yeri inşaatına uygun hale getirilerek satılmasına akıl erdiremiyoruz”.

Toplu Konut Alanı kararı bulunan ve “Kamusal amaçla kullanılacağı” belirtilen taşınmaz, Cumhurbaşkanlığı`nın 30.07.2018 tarih ve 391 Sayılı onayı ile parselin Maliye Hazinesine ait hissesi, Millet Bahçesi yapılmak üzere TOKİ`ye devderildiğini aktaran Subaşı, şu ifadeleri kullandı:

*TOKİ tarafından satışı yapılan taşınmazın ihalesi taşınmazın bulunduğu bölgede Basın ve yayın yolu ile duyurulmamış ve ihaleye tek yatırımcı katılmıştır.

*Rekabet ortamı da yaratılmadığından şeffaflığı sorgulanan ihale sonucunda TOKİ, 32.607,62 metrekare taşınmazı, metrekare fiyatı 2 milyon 606 bin 753 TL`den toplam 85 milyon TL bedelle satmıştır.

*Aynı parseldeki Konyaaltı Belediyesinin 500 bin metrekare arsası ise (üniversitenin tahsis talebine karşın,) m² birim fiyatı 5.100,00 TL`den toplam 2 milyon 550 bin TL`ye satılmıştır.

*Belediyenin metrekaresini 2 katına sattığı bir arsa neden TOKİ tarafından yarı fiyatına satılmıştır? TOKİ`nin asıl kuruluş amacı ekonomik durumu iyi olmayan vatandaşların konut ihtiyaçlarının karşılanmasıdır.

*Varlıklı kişilere lüks konut arsası temin etmek ve yatırımcılara değerinin çok altında arsa satmak TOKİ`nin kuruluş amacına aykırıdır.

*Yine TOKİ adı üzerinde toplu konut idaresidir ve amacı da, ismine uygun olarak toplu konut üretimi yönünde çalışmalar yapmaktır.

“23 FARKLI ODA SUÇ DUYURUSU AÇIKLAMASI YAPTI”

Yerel ve ulusal basında dile getirilmesine rağmen kurumların adım atmadığını; üniversite yönetiminin tüm girişimlerinin sonuç getirmediğini de anlatan Subaşı, 23 farklı meslek odasının üye olduğu Antalya Meslek Odaları Eşgüdüm Kurulu'nun bütün bu olanlar karşısında yaptığı olağanüstü toplantı sonrası, bir açıklama yaparak suç duyurusunda bulunacaklarını ve idari işlemlerin iptali için yargı yoluna gideceklerini duyurduklarını hatırlattı.

Subaşı, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından cevaplandırılmak üzere TBMM Başkanlığına verdiği soru önergesinde şu soruları yöneltti:

-Bahse konu taşınmaz yurt inşa edilerek kullanılmak üzere neden Akdeniz Üniversitesi'ne tahsis edilmemiştir?

-TOKİ, bahse konu taşınmazı ihalesiz, duyurusuz hangi kanuna dayanarak ve ne gerekçeyle satışını gerçekleştirmiştir?

-Bu taşınmaz TOKİ tarafından hangi kişi veya şirkete satılmıştır?

-Kamu kurumları, öncelikle şirketlerin değil kamunun yararını gözetmesi gerekirken, bu taşınmazın lüks konut ve iş yeri inşası için satılmasında nasıl bir kamu yararı gözetilmiştir?

-Akdeniz Üniversitesi'ne bitişik başkaca arsa ve taşınmazlarında bu yolla satışının gerçekleştirileceği söylenmektedir? Bu iddialar doğru mudur? Akdeniz Üniversitesine bitişik bölgelerde TOKİ'ye devredilen ve/ya satışa çıkarılmak istenen başka taşınmazlar var mıdır?

-Öğrencilerin yurt ihtiyacı giderilmeden, bu taşınmazın lüks konut ve iş yeri inşası TOKİ tarafından satılması gencecik üniversite öğrencilerinin Kamu kurumları eliyle cemaat yurtlarına yönlendirilmesi değil midir?

-Ülkemizin en önemli sorunu olan, insana, gençlerimize ve eğitime yatırım ile en temel insan hakkı olan eğitim ve barınma hakkının sağlanması konusunda Bakanlığınızın ne gibi çalışmaları ve planlamaları bulunmaktadır?