Bartu Soral, Zafer Partisi’nden istifa etti
Zafer Partisi Kalkınma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bartu Soral, partiden ayrıldığını açıkladı.
Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bartu Soral, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Zafer Partisi’nden istifa ettiğini duyurdu.
Bartu Soral hesabından, “Duyduğum lüzum gereği Zafer Partisinden ayrıldım” açıklamasında bulundu.
22 ŞUBAT’TA KATILMIŞTI
Soral, 22 Şubat'ta düzenlenen törenle Zafer Partisi'ne katılmıştı.
Bartu Soral, törene katıldığı fotoğrafı “Zafer Partisi programının hayata geçmesi, Türkiye'de enflasyonun, yoksulluğun, işsizliğin, üretimsizliğin, gelir dağılımı adaletsizliğinin bitmesi için şarttır. Zafer Türkiye'nin olsun, hayırlı olsun” notuyla paylaşmıştı.