‘Zam Duvarı’nda yazılacak yer kalmadı

CHP Gençlik Kolları’nın 81 ilde başlattığı ‘Zam Duvarı’ kampanyasına Kütahya'da vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Kemal ATLAN

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2020 yılının ilk dakikalarından itibaren doğalgaz ve elektriğe gelen zamla başlayan zam yağmuru devam ediyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun elektriğe yapılan zamlar geri çekilene kadar faturasını ödemeyeceğini açıklamasının ardından CHP Gençlik Kolları da 81 ilde başlattığı ‘Zam Duvarı’ kampanyası Kütahya’da da yapıldı.

EN ÇOK ŞİKAYET ELEKTRİK VE DOĞALGAZ FATURALARI

Kütahya Cumhuriyet Caddesi’nde CHP Gençlik Kolları tarafından ‘Zam Duvarı’ kampanyası başlattı. Kampanyaya Kütahyalılar yoğun ilgi gösterdi.

Zam duvarına en çok artan elektrik ve doğalgaz faturaları şikayetleri yazıldı. Kimi vatandaşlar zam duvarına yüksek gelen elektrik ve doğalgaz faturalarını yapıştırdı.

Kısa sürede zam duvarında yazı yazılacak boş alan kalmadı. Zam duvarına, ‘Doğalgazda zam değil soygun’, ‘Donuyoruz’, ‘Zamlar geri alınsın’, ‘Geleceğimiz karanlık’, ‘Dayanacak halimiz kalmadı’, ‘Gübre çok pahalı’, ‘Gaz lambası kullanıyorum, artık yeter’ şeklinde vatandaşlar şikayetlerini yazarken öğrenciler ve işsizler de zam duvarına şikayetlerini yazdı. İşsiz olanlar ve öğrenciler ise zam duvarına şunları yazdı:

* İş beğenmiyor değiliz, iş bizi beğenmiyor.

* Kitap fiyatlarına zam istemiyoruz.

* Biletler pahalı, ulaşımımız lüks oldu.

* Öğrenciler sürekli makarna yiyemez, makarnaya 30 lira verilmez.

SARAY İKTİDARI ZAM YAPMAYA DOYMUYOR

CHP Kütahya İl Başkanı Zeliha Aksaz Şahbaz, hayat pahalılığı ile halkın yoksullaştırıldığını belirterek, “Saray iktidarı zam yapmaya doymuyor. Türkiye, ekonomik buhran ile yangın yerine dönmüşken, yangının kundakçıları vatandaşlarımıza bir de enerji buhranı yaşatıyor. Elektrikten doğalgaza, akaryakıttan köprü geçiş ücretlerine, harçlardan vergilere kadar her şeye durmaksızın zam yapılıyor. Vatandaşlarımızın pazar fileleri boş, tencereleri boş, cüzdanları boş! Kaybeden kim? 83 milyon! Peki ya kazanan? Saray ve yandaşları! Enerji buhranının kahramanı Saray iktidarı, elektrik zamları ile “Kademeli Zam, Kademeli Zulüm” politikasını uygulamaya koydu. Bu zammın başrolünü AKP ilçe Başkanlığı gibi çalışan EPDK üstlendi. Elektrikte kademeli soygunun mağdurları yine işçi, memur, emekli, çiftçi, esnaf oldu.

Saray iktidarı, elektrikte ‘kademeli tarife’ adı altında Cumhuriyet tarihin en büyük zammını 1 Ocak günü yürürlüğe koydu. Kademeli zulme dönüşen tarifeyi hayata geçirirken ilk kademeye yüzde 52 zam, bir üst kademeye de yüzde 127 zam yapmayı ihmal etmedi” şeklinde konuştu.

ZAMLAR DERHAL GERİ ÇEKİLMELİ

Vatandaşın fahiş zamların, hayat pahalılığının altında ezildiğini, saray iktidarının tarife oyunlarıyla kendi yaptığı zamların üstünü örtmeye çalıştığını ifade eden Şahbaz şöyle konuştu:

* Elektrik insan hakkıdır, ulaşılabilir ve insani yaşam koşullarında ödenebilir bir ücreti olmalıdır.

* Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun daha önce defalarca vurguladığı gibi Kara Kış Fonu derhal kurulmalı ve dar gelirli vatandaşlarımıza fatura desteği sağlanmalıdır.

* Elektrik ve doğalgazda fahiş zamlar derhal geri çekilmeli, 2021 yılının tarifelerine geri dönülmelidir.

* KDV ve ÖTV'nin hiç değilse kış aylarında sıfırlanmalıdır.

* Aralık 2021 – Ocak 2022 döneminde vatandaşlarımızdan tahsil edilen yüzde 127'ye varan fahiş zamlı elektrik tüketim bedelleri iade edilmelidir.

* Aynı şekilde, yılbaşında sanayi elektriğine yapılan yüzde 130, ticarethane tarifesine yapılan yüzde 125 ve tarımsal sulamada yapılan yüzde 95 oranındaki zamlar derhal geri çekilmelidir.

ZAMLARI GERİ ÇEK, ZULME SON VER!

Kütahya CHP İl Başkanlığı tarafından Kütahya CHP ilçe teşkilat binalarına ve camlarına üzerinde gaz lambası fotoğrafı bulunan ‘Zamları geri çek. Zulme son ver’ yazılı pankartlar asılarak, elektrik ve enerji zamlarının geri çekilmesi çağrısında bulunuldu.

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