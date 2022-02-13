Zam eylemlerinde tencere tava sesleri yükseldi

Faturalara gelen zamlara tepki eylemleri bugün de devam etti. Ankara Ulus Meydanı'nda ve İstanbul'un mahallelerinde tencere tava sesleri yükseldi.

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Halkın elektrik ve doğalgaz faturalarına gelen zamlara tepkileri sürüyor. TKP’nin çağrısıyla bugün Ankara Ulus Meydanı’nda ve İstanbul Kartal Cumhuriyet Mahallesi’nde eylemler düzenlendi.

“SOYGUNA DUR DEMEK İÇİN BİR ARADA AYAKTAYIZ”

Ankara’da faturalarını yanlarında getirerek eyleme katılan emekçiler, tepkilerini tencere tava çalarak dile getirdi. Eylemde söz alan emekli bir yurttaş olan Lale Çukurkavaklı, “Bizler alnının teriyle emeğini ekmeğini kazanan emekçi yurttaşlarız. Şu kışta, şu salgın günlerinde zarar ettiklerini söyleyerek gazımızı, elektriğimizi kesen doğalgaz şirketlerinin patronları utanmadan bizleri soğukta yaşamaya tek odada çoluk çocuk sığınmaya mahkum ediyor. Oysa biz milyonlarız!” dedi.

Eylemde söz alan TKP Merkez Konseyi üyesi Ali Ufuk Arikan şöyle konuştu:

“Bu soygunun her ay tekrar tekrar önümüze geldiğini görüyoruz ve bizim buna hiç ses çıkartmayacağımıza dair bir öngörüleri var. Biz bugün bu sesi çıkartmak, bu soyguna karşı gerçekten mücadele edecek halkın burada olduğunu haykırmak için bir araya geldik. Bundan sonra Ankara’nın her yerinde devletleştirme çağrısı, bu soygunun durması için her yerinde mücadele sürecek ve bu mücadele büyüyecek. Bu soyguna dair çok açık, çok net bir çözüm önerimiz var: Hemen devletleştirmek. Hiç lafı eveleyip gevelemiyoruz, doğrudan devletleştirme istiyoruz.”

“ÖZELLEŞTİRME DEĞİL DEVLETLEŞTİRME”

Faturalara karşı bugün bir başka tepki eylem ise Kartal Cumhuriyet Mahallesi’nde gerçekleşti. Enerji sektörünün özelleştirilmesinden kaynaklı zamların emekçilerin omuzlarına yüklenmesine karşı çıkan yurttaşlar, “Özelleştirme değil devletleştirme”, “Boyun eğme ekmeğine sahip çık”, “Fatura değil, soygun düzeni” sloganları attı. Mahalle sakinleri de tencere ve tavalarla evlerinin pencerelerinden eyleme destek verdi.

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