AKP’li vekilden, vatandaşın tepkisi için ilginç değerlendirme

AKP Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir, vatandaşların yüksek gelen faturalara tepkilerini değerlendirdi. “Ben vatandaşın tepkisini olumlu görüyorum” diyen AKP’li Özdemir, “Tepki koyanların tepki göstermesinin sebebi çözümü bizde görmesi. 79 yıl başkaları hükümet etmiş şimdi siz 19 yıldır hükümet ediyorsunuz. Bütün sorunları sizin çözmenizi bekliyorlar” dedi. Özdemir, elektrik, doğalgaz faturalarındaki zamlardan CHP'yi sorumlu tutan AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı’ya da destek verdi.

Müslüm EVCİ

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AKP Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir, Konya'da sosyal medya üzerinden yayın yapan Pozitif Bakış kanalında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“BÜTÜN SORUNLARI SİZİN ÇÖZMENİZİ BEKLİYORLAR”

Yılbaşında elektrik ve doğalgaza gelen fahiş zamların ardından yüksek gelen faturaları ödemekte güçlük çeken vatandaşların tepkisine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özdemir şunları söyledi:

“Vatandaşın tepkisini değerli buluyoruz. Siyaset yapıyorsanız vatandaşa küsemezsiniz. Vatandaş size yanlış yapabilir, bazen kastını aşan ifadeler kullanabilir ama siz büyüklüğün şanından diyerek affedeceksiniz.

Bugün 120 bin Konyalının oyunu alarak oraya gitmişim. Biz vatandaş sıkıntı çekerken ‘bana ne' diyecek konumda değiliz. Bunu diyenin de milletvekilliğinde ne olacağı belli olmaz. Ben vatandaşın tepkisini olumlu görüyorum.

Vatandaşın tepkisini bir psikolojik tahlil yapacak olursak şu anlama geliyor; ‘Biz sizden bu konuda çözüm bekliyoruz. Tepkimizi de ortaya koyuyoruz.' Tepki koyanların tepki göstermesinin sebebi çözümü bizde görmesi. 79 yıl başkaları hükümet etmiş şimdi siz 19 yıldır hükümet ediyorsunuz. Bütün sorunları sizin çözmenizi bekliyorlar.”

ZAMLARDAN MUHALAFETİ SORUMLU TUTAN ÇAMLI'YA DESTEK VERDİ

Elektrik ve doğalgaz faturalarındaki zamlardan CHP’yi sorumlu tutan AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı'ya da destek veren Özdemir,

“Geçen bir arkadaşımızı tiye aldılar. Belki kendisini tam ifade edemedi. Çünkü onlar tiye alınacak şeyler değildi. Eğer bugün elektrik pahalıysa bunun sebebi muhalefettir, geçmiş zamanlardaki ihmaller ve yanlış politikalardır' diye bir demeç verdi.

Meselede böyledir. Nükleer santral yapacağız, yapamazsın. Hidroelektrik santral yapacağız, yapamazsın. Mahkemeye başvuru, anayasa mahkemesine gider, durdurur. Eğer Yusufeli Barajı'na engel olunmasıydı çoktan elektrik sağlamaya başlamıştı, bugün biz biraz daha rahat olacaktır.

Nükleer Santral bugün Türkiye'nin yüzde 10 elektrik ihtiyacını karşılayacak bugün hala karşı çıkıyorlar. Mecliste kaç defa şahit oldum, ‘portakal, limon bahçeleri gidiyor' diyorlar. Nereye kurulacak? Her şeye karşı çıkıyorlar” dedi.

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