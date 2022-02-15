‘Zamları geri alın’ mitingi için Valiliğe başvuru yapıldı

Mersin Emek ve Demokrasi Platformu, pazar günü "Geçinemiyoruz, zamlar geri alınsın" mitingi yapmak Mersin Valiliği’ne başvurdu. Ayrıca, zamların geri alınması için de Çarşamba gününden başlamak üzere saat 21:00'den itibaren de ışıklar söndürülme eylemi de yapılacak.

Ali Ekber ŞEN

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Mersin Emek ve Demokrasi Platformu, vatandaşı inim inim inleten zamların geri alınması için eylem kararı aldı. Alınan karar gereğince çarşamba akşam saat 21.00'den itibaren ışık söndürme eylemi yapılacak pazar günü ise miting yapılması için Mersin Valiliği'ne başvuruda bulunuldu.

Mersin Emek ve Demokrasi Platformu adına Murat Doğan tarafından basın açıklaması yapıldı. Açlık, işsizlik ve yoksulluğun derinleşerek devam ettiğini, asgari ücrete yapılan yüzde 50 zam oranının daha işçinin eline geçmeden açlık sınırının altında kaldığını belirten Doğan, “Kamu emekçilerinin maaşları yoksulluk sınırı rakamlarının çok gerisinde seyrediyor ve her geçen gün açlık sınırı rakamlarına yaklaşıyor. Bir tarafta yoksulluk diğer tarafta israf, bir tarafta açlık, diğer tarafta şatafatın yaşandığı ülkemizde, bir kesim lale devri yaşarken, her yerden emekçiler ve yoksul halkımızın geçinemiyoruz çığlıkları yükselmeye devam ediyor.

Gelen günün, gideni arattığı bir dönemi hep birlikte yaşamaya devam ediyoruz. Geleceğe dair kaygılarımız her geçen artıyor. Oldukça sert geçen kış koşullarında işçi havzalarında yaşanan direnişler ve halkın kendiliğinde sokağa çıkması içimizi ısıtıyor. Bu zamlara ve ekonomik krize biz Mersin Emek ve Demokrasi güçlerinin de sessiz kalması beklenemezdi” dedi.

MİTİNG BAŞVURUSU YAPILDI

Mersin Emek ve Demokrasi Platformu bileşenlerinin öncülüğünde, Mersin halkının da desteği ile 27 Şubat Pazar günü 13:00-17:00 arasında Yenişehir Miting alanında “Geçinemiyoruz, Zamlar Geri alınsın, ekonomik krizin bedeline emekçiler değil, krizi yaratanlar ödesin” başlığı ile miting kararı alındığını belirten Doğan, “Bunun için Mersin Valiliği'ne müracaatımızı geçtiğimiz Cuma günü yaptık.

Ayrıca, zamları protesto etmek, yapılan zamların geri alınması talebi ile 16 Şubat Çarşamba günü saat 21.00 den itibaren her akşam evlerimizin ve iş yerlerimizin ışıklarını yakıp söndürmeye başlıyoruz. Mersin halkının da bu eylemlere destek vereceğine olan inancımızla, bütün Mersin halkına bu eylemlere sahip çıkmaya ve ortak mücadeleye çağırıyoruz” diye konuştu.

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