Zekeriya Beyaz son yolculuğuna uğurlandı

Dün 84 yaşında hayatını kaybeden din sosyolojisi profesörü Zekeriya Beyaz, son yolculuğuna uğurlandı.

Batuhan SERİM

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Kamera: Sinan TUNÇ

18 Mart’tan beri bir hastanede aspirasyon pnömonisi (akciğer yangısı) nedeniyle tedavi gören Prof. Dr. Zekeriya Beyaz, dün yaşamını yitirdi.

84 yaşındaki din sosyolojisi profesörü, bugün İstanbul Esenler Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Kozlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine çocukları kızları Mihriban, Aysen, Gökçen, Edibe ve Oğuzhan Beyaz, torunları ve sevenleri katıldı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da çelenk gönderdi.

“HAYATINI VATANINA, MİLLETİNE ADADI”

SÖZCÜ'ye konuşan gazeteci Oğuzhan Beyaz, duygularını şu sözlerle dile getirdi: Hayatını mücadeleye adamış, yardıma, iyiliğe, güzelliğe adamış, vatanına milletine adamış; kendini bir kenara bırakıp mücadele etmiş, çok haksızlığa uğramış bir insan… Allah rahmet eylesin. Söyleyecek fazla bir şey yok.

“ÇAĞDAŞ DİN ANLAYIŞIYLA TÜRKİYE İÇİN BİR IŞIK OLDU”

Atatürk Kültür Dayanışma Eğitim Vakfı Genel Başkanı Gül Karyaldız ise şunları söyledi:

– Atatürk Kültür Dayanışma Eğitim Vakfı olarak naaşı önünde minnetlerimi bildirmek istiyorum. En zorlu günlerde bizim yanımızda duran hocamız, çağdaş çizgisiyle, yaptığımız her organizasyonda arkamızda durdu.

– Eşine olan düşkünlüğünden gelen bir hissiyatla da kadınlarla ilgili de çok güzel konuşmalar yaptı. Toplumun bence en ihtiyacı olduğu nokta; böyle çağdaş hocaların, kadınlara karşı merhametli ve gerçek anlamda aydınlatıcı fikirler vermesi. Bunlardan biriydi Zekeriya Beyaz. Gerçek anlamda çağdaş din anlayışıyla Türkiye için bir ışık oldu.

ZEKERİYA BEYAZ KİMDİR?

Gaziantep’te 1 Mart 1938’de dünyaya gelen Zekeriya Beyaz, ilkokulu burada, ortaokulu ise Kahramanmaraş İmam Hatip Lisesi’nde okudu. Nizip Ulu Camisi’nde imam hatip olarak 1963’te memurluk görevine başlayan Beyaz, 1972’de İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü’nden mezun oldu. Beyaz, Diyanet İşleri Başkanlığında 14 yıl imam-hatiplik, vaizlik ve müftülük yaptı.

Beyaz, “İslam Hukuku ve Türk Medeni Hukukuna Göre Evlenme” konulu teziyle yüksek lisans ve “İslam Hukukuna ve Türk Medeni Hukukuna Göre Aile Hayatı” konulu teziyle doktora diploması aldı. Yazarlık ve köşe yazarlığı yapan Zekeriya Beyaz, 1991’de sosyoloji alanında doçent, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Sosyolojisi Bölümünde profesör unvanı aldı.

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