Zeydan Karalar coronaya yakalandı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, sosyal medyadan yaptığı açıklamada “Hafif belirtiler üzerine yaptırdığım Covid-19 testimin sonucu pozitif çıktı. Genel izolasyon tedbirleri gereğince, bir süre çalışmalarımı evden sürdüreceğim. Lütfen aşı ve hijyen tedbirlerimizi ihmal etmeyelim. Birlikte atlatacağız” ifadelerine yer verdi.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ’TAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Zeydan Karalar’a geçmiş olsun mesajını sosyal medyadan iletti. İmamoğlu, “Geçmiş olsun Zeydan Başkanım, acil şifalar dilerim” mesajını paylaştı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Geçmiş olsun başkanım. En kısa sürede sağlığınıza yeniden kavuşmanızı temenni ediyorum” dedi.

OSMAN GÜRÜN DE CORONAYA YAKALANDI

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün de bu sabah yaptığı açıklamada Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuştu.

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