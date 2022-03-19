Zeytinlikler için Didim’de de eylem yapıldı

Resmî Gazete’de yayımlanan 'Maden Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in uygulanması halinde “Ölmez ağaç” denilen zeytin ağaçlarının yok edileceğini savunan, siyasi parti temsilcileri, çevre örgütleri ile zeytin üreticileri eylemlerini sürdürüyor. Aydın’ın Didim ilçesinde bir araya gelen bir grup “Zeytinliklerin maden sahasına dönüştürülmesi uygulamasından vazgeçilmeli” çağrısı yaptı.

Latif SANSÜR

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Enerji üretimi amacıyla zeytinliklerin yok edilmesinden sonra, sahanın rehabilite edilmesinin uzun yıllar alacağını, yetişmiş milyonlarca zeytin ağacının rant uğruna heba edileceğini savunan çevreciler ile zeytin üreticileri yönetmeliğin iptal edilmesi için her gün başka bir yerde eylem yapıyor.

Didim Çevre Platformu ile Didim Derneğinin çağrısıyla bir araya gelen çevreciler, siyasi parti, mesleki örgütler temsilcileri ile üreticiler yönetmeliğin iptal edilmesini istedi. Yapılan ortak açıklamada, “Böylesi düzenlemelerin gelecek nesillerin kullanması gereken kaynakları yok edeceğini, ekosistemde dönüşü olmayan yıkımlara yol açacağını, bu tür yönetmeliklerin ekonomik çıkarlar uğruna kamu yararını yok sayarak doğayı tahrip edecek projelerin önünü açtığını ne yazık ki yaşayarak gördük, görüyoruz” denildi.

“YÖNETMELİK DÜZENLEMESİ İPTAL EDİLMELİ”

Zeytinlik alanların daraltılamayacağı,Yasaya göre, zeytinliklerin 3 kilometre yakınında zeytin işleme tesisi dışında toz çıkaran hiçbir tesise izin verilemeyeceği hatırlatılan açıklamada şöyle denildi; “Bu yönetmelik yasaya aykırıdır. Zeytinliklerin ölüm fermanı olacak olan bu değişikliği asla kabul etmiyoruz! Kutsal ve ölümsüz zeytin ağacının kömüre, taş ocaklarına, madenlere, enerji üretimine kurban edilmesine razı değiliz. Bu yönetmeliğin hayata geçmemesi için anayasadan aldığımız kanuni haklarımızı sonuna kadar kullanacak ve zeytin ağaçlarımızı, dolayısıyla yaşam hakkımızı savunmak için mücadele edeceğiz. Maden Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile getirilen düzenleme iptal edilmeli ve zeytinliklerin maden sahasına dönüştürülmesi uygulamasından vazgeçilmelidir.”

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