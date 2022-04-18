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10 yaşındaki Ali Mert’in parkta vurulmasında 4 şüpheli tutuklandı

Karaman'da parkta oynarken pompalı tüfekle rastgele ateş açılması sonucu yaralanan Ali Mert Y. (10), tedavisinin ardından taburcu oldu. Olaya karışan Remzi E., Volkan Ç., Talha B. ve Mustafa D. sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. 

Yayınlanma: 11:10 - 18 Nisan 2022 Güncellenme:
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Olay, geçen cumartesi saat 20.30 sıralarında Tabduk Emre Mahallesi 1589 Sokak’ta meydana geldi. İçinde 4 kişinin bulunduğu otomobilden inen 1 kişi, yaklaşık 100 metre ilerideki çocuk parkına doğru pompalı tüfekle 9 el rastgele ateş açtı.

Tüfekten çıkan saçmalar parkta oynayan çocuklardan Ali Mert Y.’nin vücudunun çeşitli yerlerine isabet etti.  Şüpheliler de otomobille hızla uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis  ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Ali Mert, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis, plakadan yola çıkarak  otomobilin yerini tespit etti ve  araçtaki Remzi E., Volkan Ç., Talha B. ve Mustafa D.’yi gözaltına aldı. Ateş edenin belirlenmesi içinde tüfek kriminal laboratuvarda incelemeye alındı.

Ali Mert Y., yapılan tedavisinin ardından dün taburcu oldu. Gözaltına alınan 4 kişi ise sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. (DHA)

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