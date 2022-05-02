12 yaşındaki çocuğa okulda bıçaklı saldırı

İstanbul Küçükçekmece’de 12 yaşındaki Yasin Han Gül, okulda arkadaşıyla oynadığı sırada geçmişte okuldan kovulan bir genç tarafından bıçaklandı. Olayın ardından şüpheli gözaltına alınırken yaşadığı korku dolu anları anlatan Yasin Han, “Para verin vermezseniz vururum’ dedi. Bıçağı kalbime doğru getirdi tam vuracaktı ki ben hamle yapınca elime geldi” diye konuştu.

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Olay Küçükçekmece Yeşilyuva Ortaokulu'nda geçtiğimiz cuma günü meydana geldi. 12 yaşındaki Yasin Han Gül, okulda arkadaşıyla teneffüste oyun oynarken iddiaya göre okuldan daha önce kovulan bir kişi bıçağıyla birlikte içeri girdi.

Yasin Han Gül ve arkadaşı, elinde bıçağıyla oynayan 16 yaşındaki şüpheli kişiyi görünce korkarak bıçağı bırakmasını söyledi. Edinilen bilgiye göre para isteyen şüpheli ardından Yasin Han'a doğru bıçağı savurdu, küçük çocuk son anda kurtulmak için yaptığı hamle ile kolundan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 12 yaşındaki Yasin Han Gül'ün ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Şüpheli ise polis tarafından gözaltına alındı.

“OKULDAN ŞİKAYETÇİYİM”

Yasin Han'ın annesi Şindar Gül, okullardaki tedbirlerin arttırılması gerektiğinin altını çizerek, “Öğretmeni beni aradı Yasin arkadaşıyla tartıştı dedi. Ben de ‘bugün gelemeyebilirim küçük çocuğum hasta sonradan gelsem olur mu' diye sordum, ‘yok hayır gelmeniz lazım' dedi.

Okula giderken bir veli bana ‘ambulans geldi sizin çocuğunuz mu o' diye sordu. Orada zaten elim ayağım titredi. Okulun önüne gittim. İçerde bıçaklama olmuş, ben kapıya veli olarak vurarak giriyorum, kapılar kapalı.

İçeri girdiğimde öğretmeni ‘sakin olun' dedi. Ambulansı görünce dizlerimin üzerine düştüm ağladım. Bu yaralayan çocuk da okuldan değil galiba. Çok önceden o okuldaymış kovulmuş. Ne olursa olsun o çocuğun okulda olmaması gerekiyor. Artık çocuğumu okula göndermeyeceğim, okuldan şikayetçiyim.

Olay olduktan sonra hiç kimse bizi aramadı. Ne öğretmeni ne de okul idaresi sormadı. Demek ki onlar da kendi sorumsuzluklarını biliyorlar. Olayı gerçekleştiren kişi gözaltındaydı, sonrasında ne oldu bilmiyorum” dedi.

“BIÇAĞI KALBİME DOĞRU GETİRDİ”

Yasin Han Gül ise çok korktuğunu ifade ederek, “Yanımda arkadaşım vardı, şüphelinin üzerinde kırmızı bir şeyler vardı korkmaya başladık elinde bıçakla oynuyordu. Biz ‘bu bıçak ne' diye sorduk yanımdaki arkadaşım onu yere atmasını söyledi. O da bize ‘para verin vermezseniz vururum' dedi. Yanımdaki arkadaşım kız olduğu için ona dokunmadı. Önce boğazımı sıktı sonra ayağıyla beni yere attı. Bıçağı kalbime doğru getirdi tam vuracaktı ki ben hamle yapınca elime geldi elim kesildi ” diye konuştu.