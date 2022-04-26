15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında motosiklet kazası

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde aşırı sürat yaparak sollama yapan motosiklet sürücüsü trafiği tehlikeye düşürürken, bir başka motosiklet sürücüsü ise kullandığı güvenlik şeridinde kaza yaptı. O anlar araç kamerasına yansıdı.

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde 23 Nisan Cumartesi günü motosiklet sürücülerinin hem kendilerini, hem de diğer sürücülerin hayatını riske atarak hatalı sollama yaptığı ve emniyet şeridini kullandıkları belirlendi. Köprünün üzerinde ilerleyen motosiklet, süratle ilerlerken bir de hatalı sollama yaptı.

Güvenlik şeridine giren bir başka motosiklet ise güvenlik şeridinde duran otomobile çarptı. Motosiklet sürücülerinin neden olduğu tehlikeli anlar araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde ilerleyen motosikletin, hareket halindeki otomobili hızla solladığı, emniyet şeridinde ilerleyen başka bir motosikletin de emniyet şeridinde duran otomobile arkadan çarptığı görüldü. (DHA)

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