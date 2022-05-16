Amcasının 15 yaşındaki kızını kuma olmayınca öldürdü, istenen ceza belli oldu

Diyarbakır'da kendisine kuma olmayı reddeden 15 yaşındaki amcasının kızı Emine Karakaş'ı öldüren 7 çocuk babası Aslan Karakaş hakkındaki soruşturma tamamlandı. Katil zanlısı Karakaş ve ablası hakkında, "Çocuğu tasarlayarak öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Özgür CEBE

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Bismil ilçesine bağlı Selamet köyünde yaşayan evli ve 7 çocuk babası olan amcasının oğlu Aslan Karakaş'ın imam nikâhıyla kuma usulü evlilik isteğini geri çevirdiği için öldürülen 15 yaşındaki Emine Karakaş cinayetiyle ilgili soruşturma tamamlandı.

Diyarbakır Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre, geçen yıl yaşanan olayda sanık Aslan Karakaş (32) evli olmasına rağmen 15 yaşındaki kuzeniyle imam nikâhlı evlenmek istedi. Emine ise yaşının küçüklüğü, kuma olmak istememesi ve akraba olmaları nedeniyle bu evliliği reddetti. Sanık bunun üzerine Emine ve ailesine husumet besledi.

ABLASI ARACIN ÖNÜNÜ KESTİ, KARDEŞİ TARADI

Olay günü Emine'nin ailesiyle birlikte Batman'a alışveriş yapmak için yola çıktıkları sırada Aslan'ın ablası Münevver, konuşma bahanesiyle Emine ve ailesinin içinde bulunduğu aracın önünü kesti. Aile, saldırıya uğrayacaklarını anlamayıp hızla kaçmaya çalıştıkları sırada Aslan Karakaş'ın kalaşnikoflu saldırısına uğradı. Aracı yaylım ateşine tutan Karakaş olay yerinden kaçarken, hedef alınan 15 yaşındaki Emine 4 ay yoğun bakımdaki yaşam mücadelesini kaybetti. 18 merminin isabet ettiği aracı tarayan saldırgan ise kayıplara karıştı.

5 AY SONRA TESLİM OLDU

Cinayetten bir gün önce kardeşi Aslan'ın evinde kalan ve olay günü aracın önünü keserek kardeşinin aracı taramasına olanak sağlayan Münevver tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi, ancak serbest kaldı. Sanık Aslan Karakaş cinayetten 5 ay sonra silahıyla teslim olup tutuklandı.

“EŞİMİ İKİNCİ EVLİLİĞE İKNA ETTİM İMAM NİKAHI KIYACAKTIM”

İfadesinde, “Emine'yle evlenmek istediğimi annesi Nurcan'a söyledim, o da sıcak baktı. Sonra eşimle konuştum ve ikinci evliliğimi yapmak istediğimi söyledim. Eşim de olumlu bakınca imam nikâhıyla evlenmek istedim. İlk eşimden boşanmayı düşünmedim. Ancak Emine'nin üvey abisi Cafer bu evliliğe karşı çıktı. Cafer de benim ablam Münevver ile evlidir. Ben de bu evliliğe Cafer'i ikna etmek için ablamı kendi evime getirdim.

Ekonomik sıkıntılarım başlayınca bu kez Emine'nin annesi de evliliğe onay vermedi. Olay günü ablam konuşmak için aracın önünü kesti, ancak araç hızla uzaklaştı. Ben de peşlerinden gittim ve korkutmak için birkaç el ateş etmek istedim, ama silah seri atış konumunda olduğu için elim her tetiğe gittiğinde 4 mermi sıktı.” dedi.

İKİSİNE DE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTENDİ

Abla Münevver Karakaş da, “Kardeşim Emine'nin başkasıyla evlendirilmek istendiğini bana anlattı. Olay günü de evin önünde kalabalık görünce Emine'yi başkasıyla evlenmekten vazgeçmeye ikna etmek için gittim” dedi.

İddianamede abla kardeş iki sanığın fikir ve eylem birliği içinde tasarlayarak çocuğu kasten öldürmek suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları istendi. İki sanığın yargılanmalarına önümüzdeki günlerde Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.

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