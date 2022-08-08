16 yaşındaki Zeynep 3’üncü kattan düşüp öldü
Adana'da 10 katlı binanın 3'üncü katından düşen 16 yaşındaki Zeynep İbiş, hayatını kaybetti. Genç kızın cansız bedenini ailesi buldu.
Olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Belediye Evleri Mahallesinde saat 22:00da meydana geldi. İddiaya göre ailesiyle birlikte Hatay’dan akraba düğünü için gelen Zeynep İbiş, halasıyla birlikte düğünden çıkarak eve geldi.
CESEDİ AİLESİ BULDU
Halası içerideyken balkonda bir süre oturan İbiş, bilinmeyen bir nedenle 3’üncü kattan düştü. Düğünden çıkarak eve gelen İbişin ailesi, bahçe kısmında İbişin hareketsiz yattığını görünce, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, İbişin öldüğünü tespit etti. Aile sinir krizi geçirirken, İbişin cesedi, adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)