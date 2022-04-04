18 yaşındaki gencin başını ezmeye çalıştılar

Iğdır'da 18 yaşındaki Y.P.'yi darp edip başını ezmeye çalışanlardan iki kişi gözaltına alındı, bir kişi de aranıyor.

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Iğdır’da 7 kişi toplanarak Y.P’yi (18) dövüp kaçtı. Görüntülerin ortaya çıkması sonrası ekipler, olayın geçen çarşamba günü İrfan Caddesindeki bir otoparkta, kız meselesinden kaynaklandığını belirledi.

Çalışma sonucu olayla ilgili iki kişi polislerce gözaltına alındı. Olaya ilişkin bir kişinin de arandığı belirtildi. Dövülen gencin de olayın ardından hastaneye gidip darp raporu alarak zanlılardan şikayetçi olduğu öğrenildi. Mağdur gencin genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.