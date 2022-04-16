2 istasyona ‘kaçak akaryakıt’ soruşturması

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü'ne bağlı akaryakıt özel ekibince Kırıkkale'de, 2 akaryakıt istasyonuna düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, kaçak akaryakıt satılmasını sağlayan düzenek tespit edildi. Usulsüzlüklerle ilgili soruşturma başlatıldı.

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Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, akaryakıt kaçakçılığıyla mücadele özel ekipleri, Kırıkkalede riskli olarak değerlendirilen bayilere yönelik çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucu tüm bilgi ve belgeleri toplayan ekipler, operasyon için düğmeye bastı. Eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda ekipler, 2 akaryakıt istasyonunda pompa, yazar kasa ve otomasyon sistemlerini devre dışı bırakan düzeneği, ofis bölümünde asma tavandaki ısıtıcının içinde ele geçirdi. Düzeneklerin istenildiğinde kaçak akaryakıt, istenildiğinde ise yasal akaryakıt verilmesini sağladığı tespit edildi.

Operasyonda ekipler, istasyonların birinde aynı zamanda kaçak elektrik kullanıldığını da tespit etti. Akaryakıt özel ekiplerince yapılan kontrollerde, istasyonda elektrik tüketimi yüksek olan oto yıkama alanı, pompalar, aydınlatmalar gibi ünitelerde kaçak elektrik kullanıldığı ve kaçak elektriğin konnektör ve uzaktan kumanda düzeneği ile kumanda edilebildiği ortaya çıkarıldı. İstasyonlarda kaçak akaryakıt satışına yönelik tespit edilen usulsüzlüklerle ilgili adli ve idari makamlarca soruşturma başlatıldı.

Öte yandan kaçak elektrik kullanılan istasyonda ise elektrik idaresi görevlileri çağrılarak, işlem başlatılması sağlandı. İstasyona cezai işlem uygulanarak elektriği kesildi. (DHA)

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