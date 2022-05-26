2 kişinin ölümüne neden olan sanık: Acıları ömrüm boyunca acım olacak

Üsküdar'da, otomobiliyle çarptığı 2 kişinin hayatını kaybetmesine neden olduğu gerekçesiyle Tuğba Ertuğrul’un yargılandığı davada mütalaa açıklandı.

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Savcı sanığın, “taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma” suçundan 15 yıla kadar hapsini istedi.

Duruşmada konuşan sanık, “Salonda bulunan, bu acıyı yaşayan mağdur tarafın acısı ömrüm boyunca benim de acım olacaktır. Onların acılarını hafifletmek adına ne yapılması gerekiyorsa yapmaya hazırım. Ben de aracımdaki teknik kusurun kurbanıyım” dedi.

Üsküdar'da 30 Eylül 2021 tarihinde otomobiliyle seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek 1'i çocuk 2 kişinin ölümüne neden olan Tuğba Ertuğrul'un “taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma” suçundan 15 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına devam edildi.

Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, geçtiğimiz celse tahliye olan tutuksuz sanık Tuğba Ertuğrul ile kazada hayatını kaybedenlerin yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Trafik İhtisas Dairesi'nden rapor geldiğini tutanağa geçirdi.

SAVCIDAN MÜTALAA

Bunun üzerine söz alan müşteki avukatları, araçta herhangi bir arızanın olmadığın tespit edildiğini, sanığın asli kusurlu olduğunu söyleyerek sanığın tutuklu yargılanmasını talep etti.

Sanık Tuğba Ertuğrul, “Ben 24 yıllık sürücüyüm. Bu zamana kadar hiç kaza yapmadım. Kesinlikle gaza basmadım. Kazanın meydana sokağa frene basmadan girmek mümkün değildir. Bu kazanın olmaması için ve aracı durdurabilmek için elimden geleni yaptım. Raporu kabul etmiyorum” diyerek beraatini istedi.

Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, sanık Ertuğrul'un “taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma” suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Mütalaaya ilişkin söz verilen sanık, “Mütalaayı kabul etmiyorum. Salonda bulunan, bu acıyı yaşayan mağdur tarafın acısı ömrüm boyunca benim de acım olacaktır. Onların acılarını hafifletmek adına ne yapılması gerekiyorsa yapmaya hazırım. Ben de aracımdaki teknik kusurun kurbanıyım” dedi.

Ara kararını oluşturan mahkeme heyeti, sanık avukatına savunmasını hazırlaması için süre vererek duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Üsküdar'da Tuğba Ertuğrul'un seyir halindeyken aracının direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce istinat duvarına ardından başka bir otomobilin arka tarafına vurduğu anlatıldı.

Daha sonra yaya olarak yürüyen Melike Karaca(14) ile Muhterem Çelik'e(43) çarptıktan sonra başka bir araca çarparak durabildiği belirtildi.

Melike Karaca ile Muhterem Çelik'in hayatını kaybettiğinin anlatıldığı iddianamede, Ertuğrul'un aracının freni tutmadığı için duramadığını söylediği ancak araçta yapılan incelemede fren sisteminin çalışır vaziyette olduğu, kazanın fren arızası nedeniyle değil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu meydana geldiği ve sürücünün asli kusurlu olduğu kaydedildi.

Tuğba Ertuğrul'un “taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma” suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. (İHA)

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