2 yaşındaki çocuğun doğum günü kutlamasında silahlı bıçaklı kavga

Fatih'te 2 yaşındaki kız çocuğu için düzenlenen doğum kutlamasında çıkan silahlı, bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Olay saat 23.00 sıralarında İskenderpaşa Mahallesi’nde bulunan düğün salonunda meydana geldi. Salonda 2 yaşındaki kız çocuğunun doğum günü kutlanıyordu.

Salonda kutlama yapıldığı sırada iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavga dönüştü.

Çıkan kavga sokakta da devam ederken E. U. ve E.Y. isimli kişiler silahla, E.S., F.S. ve B.U. isimli kişiler de bıçakla çeşitli yerlerinden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları ambulansla çevre hastanelere götürdü.

Polis ekipleri de olayın yaşandığı yerde güvenlik önlemi alarak çalışma yaptı. Polis ekipleri kavgaya karışan O.Z. isimli kişinin de aralarında olduğu çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. (DHA)

İlginizi Çekebilir Sokak düğününde kavga: 1 ölü, 2 yaralı