3 kişi öldü, şoförün kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı

Batman’ın Gercüş ilçesinde dört gün önce sürücüsünün kontrolünden çıkan otobüs, yol kenarındaki kayaya çarpmıştı. Biri hamile kadın üçü kişinin yaşamını yitirdiği, dört kişinin de yaralandığı kazada, şoförün kalp krizi geçirdiği belirlendi.

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Kaza, dört gün önce 16.00 sıralarında Gercüş ilçesine bağlı Arıca köyü mevkiinde meydana geldi. İbrahim Erkul yönetimindeki yolcu otobüsü, Arıca köyü mevkiinde kontrolden çıkarak kayalık alana çarptıktan sonra devrildi.

Araç sürücüsü İbrahim Erkul (55), hamile olduğu öğrenilen Ayten Gümüş (34) ve bir yaşındaki Feyza Nur Kutluk, olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Yaralılardan Miraç Gümüş, Zehra Kutluk ve Elif Atbacı, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaşamını yitiren üç kişinin cansız bedenleri ise otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim Araştırma Hastanesi Adli Tıp Merkezine gönderilmişti. Yapılan otopside şoförün kalp krizi geçirdiği belirlendi.

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