4 ay önce kayalıkta mahsur kalmıştı, şimdi de çöp toplarken düştü

Antalya'da falezlerde çevre temizliği yaparken kayalık arasına düşen şahsı itfaiye kurtardı. Aynı kişi 4 ay önce Türk bayrağını değiştirmek için çıktığı bir kayada mahsur kalmış, yine itfaiye ekiplerince kurtarılmıştı.

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Edinilen bilgiye göre olay, saat 13.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi falezlerde meydana geldi. 39 yaşındaki Abdullah Kederli, falezler üzerinde çöp temizliği yapmak için kayalık alana geldi. Burada bir süre çöp toplayan Kederli, bir anda dengesini kaybederek kayaların arasına düştü.

Denizde yüzenler ‘yardım edin' sesleri üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye deniz polisi, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ekipler yerini belirledikleri Kederli'ye bir süre sonra ulaşmayı başardı. İlk tedavisi bulunduğu yerde yapılan Abdullah Kederli, kaşık sedyeye alındı.

Kederli, ekiplerin elden ele yaptığı çalışmayla kayalık alana alındı ve ambulansa ulaştırıldı. Bilinci yerinde olduğu gözlemlenen Kederli, ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kederli, 24 Aralık 2021 tarihinde yine aynı bölgede yıpranmış Türk bayrağını değiştirmek için çıktığı 35 metrelik kayalıkta mahsur kalmış ve itfaiye ekiplerince kurtarılmıştı. (İHA)

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