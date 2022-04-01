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400 adet tabanca üst kapağı ele geçirildi

Hakkari'nin Derecik ilçesi kırsal alanında icra edilen arazi aramasında 4 çuval içerisinde çalılık arasına gizlenmiş vaziyette 400 adet tabanca üst kapağı ele geçirildi.

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400 adet tabanca üst kapağı ele geçirildi

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanması amacıyla yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “30 Mart 2022 günü Derecik ilçesi kırsal alanında icra edilen arazi aramasında 4 çuval içerisinde çalılık arasına gizlenmiş vaziyette 400 adet tabanca üst kapağı ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir” denildi. (İHA)

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