600 bin lira çalan hırsız tanıdık çıktı

Göktürk'te yanına sığınıp 2 ay evinde kaldığı iş insanının 600 bin lirasını çaldığı öne sürülen şüpheli, polis tarafından yakalandı.

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Eyüpsultan Göktürk mahallesi Kirazlıyolu sokak üzerinde evi bulunan mağdur S.K. polise başvurarak 600 bin lira nakit parasının çalındığını söyledi. Hırsızlık Büro Amirliği tarafından yapılan olayla ilgili başlatılan çalışmada güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler hırsızın hiç de yabancı olmadığını tespit etti. Parayı çalan kişinin iş insanının, 2 ay önce iş vererek yanında kalmasına izin verdiği Erkan T. olduğu belirlendi. Şüphelinin para dolu çantayla uzaklaşması güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis yaptığı çalışmada şüphelinin Kütahya’ya kaçtığını belirlendi. Düzenlenen operasyonla şüpheli Erkan T. (48) gözaltına alındı. Şüpheliyle birlikte çalınan paranın 490 bin 707 lirası da ele geçirildi. Şüphelinin daha önceden farklı suçlardan 4 kez gözaltına alındığı belirlendi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheli Erkan T. tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

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