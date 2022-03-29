8 aylık kızını yastıkla boğmaya çalışan anne adliyede

Diyarbakır'da, 8 aylık kızını yastıkla boğmaya çalıştığı anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden ve görüntüler ortaya çıkınca gözaltına alınan E.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kayapınar ilçesinde yaşayan, 8 aylık kızı R.E.K.’yi yastıkla boğmaya çalıştığı anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden ve görüntülerde nefes almakta zorlanan bebeğiyle ilgili “Bak böyle kurtulacağım işte. Böyle kurtulacağım. Öl, öl” diyen E.K., dün akşam gözaltına alındı.

Muayene edilen ve sağlık sorununun bulunmadığı belirlenen bebek, savcılık tarafından babası M.K.’ye teslim edildi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, çocuğun babada kalmasının uygun olup olmadığını inceleyecek.

Öte yandan E.K., polise verdiği ifadede, bebeğine herhangi bir şiddet uygulamadığını, görüntüleri aralık ayında kızı 4 aylıkken çektiğini ve eski eşini korkutmak amacıyla kaydedip, gönderdiğini ileri sürdü. E.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)

İlginizi Çekebilir Bebeğine çamaşır sulu işkence eden anneye 20 yıl hapis