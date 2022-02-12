Adana’da 10 milyon 520 bin kaçak makaron ele geçirildi

Adana'da, polis operasyonunda gümrük kaçağı 10 milyon 520 bin makaron, 790 paket sigara ve 8 bin 780 doldurulmuş sigara ile 136 litre sahte içki ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

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Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘kaçakçılık’ suçunun önlenmesi amacıyla yürüttükleri çalışmalar kapsamında; kent genelinde tespit ettikleri çeşitli adreslere baskınlar düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda; gümrük kaçağı 10 milyon 520 bin makaron, 790 paket sigara ve 8 bin 780 doldurulmuş sigara ile 136 litre sahte içki ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. DHA

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