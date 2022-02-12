Abone Ol

Adana’da 10 milyon 520 bin kaçak makaron ele geçirildi

Adana'da, polis operasyonunda gümrük kaçağı 10 milyon 520 bin makaron, 790 paket sigara ve 8 bin 780 doldurulmuş sigara ile 136 litre sahte içki ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Adana’da 10 milyon 520 bin kaçak makaron ele geçirildi

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘kaçakçılık’ suçunun önlenmesi amacıyla yürüttükleri çalışmalar kapsamında; kent genelinde tespit ettikleri çeşitli adreslere baskınlar düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda; gümrük kaçağı 10 milyon 520 bin makaron, 790 paket sigara ve 8 bin 780 doldurulmuş sigara ile 136 litre sahte içki ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. DHA

Eskişehir'de 15 milyon 740 bin kaçak makaron ele geçirildi İlginizi Çekebilir Eskişehir'de 15 milyon 740 bin kaçak makaron ele geçirildi

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster