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Adana’da cadde ortasında kavga: O anlar kamerada

Adana'da, gençlerin cadde ortasında birbirlerini yumruklayıp, tekme tokat kavga ettikleri anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Olay, 11 Ekim günü akşam saatlerinde Çukurova ilçesi Şehitler Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre, taksiden inen kimliği belirsiz genç, 4 kişinin saldırısına uğradı. Olayı gören biri, tarafları ayırmaya çalıştı ancak kendisi de darbedilince olay kavgaya dönüştü.

Caddede tekme, tokat ve yumruklarla birbirlerini darbedenler, çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Bir süre daha kavga edenler, araya girenlerin ayırmasıyla dağıldı. (DHA)

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