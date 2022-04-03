Adıyaman’da akrabalar arasında kavga: 10 gözaltı

Adıyaman’da, akrabalar arasında çıkan kavgada 10 kişi polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

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Edinilen bilgilere göre, aralarında daha önceden husumet bulunan akraba iki grup arasında Sümerevler Mahallesi 1704. Sokak içerisinde tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek taşlı, yumruklu ve tekmeli kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahalesi yetersiz kalınca bu defa olay yerine ek polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri şahısları dağıtmak için havaya uyarı ateşi açmak zorunda kaldı. Kavga eden şahıslara polis ekipleri müdahale etti.

Toplam 10 kişinin gözaltına alındığı olayda ölen yada yaralanan olmazken, şahıslar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)