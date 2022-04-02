Ailesiyle tartışıp, otomobiliyle 7 araca çarptı!

Diyarbakır'da, babası ve ağabeyiyle tartışıp, otomobiliyle park halindeki 7 araca bilerek çarparak hasar veren F.T. babasını da darp etti. Bu anlar, kameraya yansırken, çarpma sırasında yaralanan F.T.'nin ehliyetine el koyuldu.

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Olay, 31 Mart’ta, Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, F.T., babası ve ağabeyiyle yaşadığı tartışmanın ardından kendisine ait otomobile bindi. F.T., önce sokakta park halindeki babası ve ağabeyine ait 2 araca bilerek çarptı ve hasara neden oldu.

5 araca daha çarpan ve bu sırada yaralanan F.T., daha sonra otomobilinden inerek babasını darp etti. Çevredekilerin araya girmesiyle F.T. ile babası ayrıldı.

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. F.T., hastaneye götürülüp tedaviye alındı, araç sahipleri ise F.T.’den şikayetçi oldu.

7 araca çarptığı anlar cep telefonu ve güvenlik kameralarına yansıyan F.T.’nin ehliyetine el koyuldu. (DHA)

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