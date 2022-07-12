Akraba ziyaretinde 6’ncı kattan düşen öğretmen hayatını kaybetti
Kastamonu’da akraba ziyaretine giden öğretmen Öznur Çörekcioğlu, apartmanın 6. katındaki evin balkonundan düştü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan iki çocuk annesi Çörekcioğlu hayatını kaybetti.
Kurban Bayramı ziyareti için akrabalarının İnönü Mahallesi Zümrüt Sokak'taki evine giden Fen Bilimleri Öğretmeni Öznur Çörekcioğlu, apartmanın 6’ncı katındaki evin balkonundan dengesini kaybederek düştü.
Beton zemine çarpan evli ve 2 çocuk annesi Çörekcioğlu ağır yaralandı. Talihsiz kadın ihbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Çörekcioğlu hayatını kaybetti. Çörekcioğlu'nun cenazesi Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken acı haberi alan yakınları fenalık geçirdi. (İHA)