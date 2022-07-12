Abone Ol

Akraba ziyaretinde 6’ncı kattan düşen öğretmen hayatını kaybetti

Kastamonu’da akraba ziyaretine giden öğretmen Öznur Çörekcioğlu, apartmanın 6. katındaki evin balkonundan düştü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan iki çocuk annesi Çörekcioğlu hayatını kaybetti.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Akraba ziyaretinde 6’ncı kattan düşen öğretmen hayatını kaybetti

Kurban Bayramı ziyareti için akrabalarının İnönü Mahallesi Zümrüt Sokak'taki evine giden  Fen Bilimleri Öğretmeni Öznur Çörekcioğlu, apartmanın 6’ncı katındaki evin balkonundan dengesini kaybederek düştü.

Beton zemine çarpan evli ve 2 çocuk annesi Çörekcioğlu ağır yaralandı. Talihsiz kadın ihbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Çörekcioğlu hayatını kaybetti. Çörekcioğlu'nun cenazesi Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken acı haberi alan yakınları fenalık geçirdi. (İHA)

Biri 7 diğeri 5 yaşında! Kardeş öldü ağabey yaşam savaşı veriyor İlginizi Çekebilir Biri 7 diğeri 5 yaşında! Kardeş öldü ağabey yaşam savaşı veriyor Balkondan beton zemine düşen adam hayatını kaybetti: 1 gözaltı İlginizi Çekebilir Balkondan beton zemine düşen adam hayatını kaybetti: 1 gözaltı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster