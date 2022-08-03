Alanya’da elektrik çarpınca denize düşen adam hayatını kaybetti

Antalya’nın Alanya ilçesinde bir teknenin bakımını yaptığı sırada elektrik akımına kapılan Ahmet Diremsiz denize düştü. Hastaneye kaldırılan 54 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

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Alanya ilçesi İskele bölgesinde Ahmet Diremsiz (54) bir teknenin bakımını yaptığı sırada elektrik akımına kapıldı. Elektrik çarpmasıyla dengesini kaybeden Diremsiz denize düştü.

Tekne sahibinin yardım çağrısıyla çevredeki vatandaşlar tarafından Diremsiz sudan çıkarılırken, 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Diremsiz, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

“ÇOK ZAYIF NEFES ALIP VERİYORDU”

Boğulma tehlikesi yaşayan Diremsiz'i kurtaran vatandaşlardan Ali Beslenmeli, “Bir ses geldi, önce anlam veremedik. Daha sonra bir adamın ‘Help me, help me' diyerek yardım istemesi üzerine koştuk geldik. Bir baktık, teknenin arkasında kolundan yakalamış. Yardımcı olduk, çekip çıkardık. Ambulansa aldılar. Anlamadık, elektrik mi çarpmış, çözemedik. Baygındı, çok zor nefes alıp veriyordu. Nabzı çok zayıftı” dedi. (İHA)