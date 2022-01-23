Alanya’da heyelan nedeniyle kopan dev kaya evin içine girdi

Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen heyelanda yerinden kopan dev kaya parçası evin içine girdi. Evde yaşayan 4 kişilik aile, ölümden döndü.

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Alanya ilçesi Güney Mahallesi’nde saat 10.00 sıralarında meydana gelen heyelanda, 4 kişilik Çetinkaya ailesinin evine dev kaya parçası düştü. Olayda aileden kimse yaralanmadı.

“ARAZİ SAHİBİ UYARILARIMIZA RAĞMEN ÖNLEM ALMADI”

Ev sahibi Engin Çetinkaya, kayanın bulunduğu arazinin sahibini defalarca uyardığını belirtti. Evin 30 metre yukarısında bulunan kayanın altının boş olduğunu söyleyen Engin Çetinkaya, “Arazi sahibi uyarılarımıza rağmen önlem almadı. Yağmurla birlikte kaya evimizin, hem de yattığımız odanın üzerine düştü. Pazar olması nedeniyle eşim ve çocuklarımla uyuyorduk. Kaya düşünce gürültüye uyandık. Allah’a şükürler olsun ki canımızı kurtardık. Evimiz kullanılamaz hale geldi. Yetkililerden yardım bekliyoruz” dedi. DHA

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