Alanya’da safari cipi şarampole devrildi: 7 yaralı
Antalya'nın Alanya ilçesinde turistlerin bulunduğu safari cipinin sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildiği kazada 7 kişi yaralandı.
Kaza, öğleden sonra kırsal Tırılar Mahallesinde meydana geldi. Turistlerin bulunduğu M.Z. yönetimindeki 07 AAS 034 plakalı safari cipi, virajda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi.
7 KİŞİ YARALANDI
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 7 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)