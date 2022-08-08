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Alanya’da safari cipi şarampole devrildi: 7 yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesinde turistlerin bulunduğu safari cipinin sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildiği kazada 7 kişi yaralandı.

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Alanya’da safari cipi şarampole devrildi: 7 yaralı

Kaza, öğleden sonra kırsal Tırılar Mahallesinde meydana geldi. Turistlerin bulunduğu M.Z. yönetimindeki 07 AAS 034 plakalı safari cipi, virajda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi.

7 KİŞİ YARALANDI

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 7 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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