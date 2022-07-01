Abone Ol

Alev alan kamyonete TOMA’lı müdahale

Muğla'da seyir halindeyken alev alan kamyonete, Toplumsal Müdahale Aracı ile (TOMA) müdahale edildi.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Alev alan kamyonete TOMA’lı müdahale

Uğur Mumcu Bulvarı’nda saat 12.30 sıralarında Ümit Tuna’nın kullandığı 35 DE 1285 plakalı kamyonetten dumanlar yükselmeye başladı.

Kamyoneti yol kenarına çeken Tuna, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Bölgeye sevk edilen İl Emniyet Müdürlüğü’ne ait TOMA, alevlere müdahale etti. Trafik ekiplerinin de desteğiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Kamyonetin motor kısmı zarar gördü. (DHA)

Bursa'da kamyonet TIR'a çarptı: 2 yaralı İlginizi Çekebilir Bursa'da kamyonet TIR'a çarptı: 2 yaralı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster