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Amcasına tüfek ve tabancayla kurşun yağdırdı

Samsun'da bir kişi aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan amcasına fındık bahçesinde tabanca ve tüfekle ateş ederek ağır yaraladı.

Fırat FISTIK
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Amcasına tüfek ve tabancayla kurşun yağdırdı

Olay, Samsun’un Salıpazarı ilçesi Çiçekli Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.T. (52) aralarında arazi anlaşmazlığı bulunduğu ileri sürülen amcası M.T.’ye (64) fındık bahçesinde hayvan otlattığı sırada pompalı tüfek ve tabancayla ateş açarak kurşun yağdırdı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Olayda ağır yaralanan 3 çocuk babası M.T. Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

E.T. ve olay sırasında yanında bulunan eşi F.T.(53) jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. İHA

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