Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden yem desteği
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), başkentte hayvancılığın gelişmesi ve ülke ekonomisine katkı sağlaması amacıyla yerli üreticilere ücretsiz yem desteği vereceklerini duyurdu.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentte hayvancılığı artırmak ve ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla yerli üreticilere yönelik kırsal kalkınma desteği sunuyor.
Yapılan yazılı açıklamada 8 ilçede hayvancılıkla uğraşan aile işletmelerine yem desteği sağlanacağı belirtildi.
Açıklama şöyle:
*Gölbaşı Karaoğlan Mahallesi'nde ABB'ye ait Tarım Kampüsü'nde yaklaşık 500 dönümlük alana ekilen arpa, buğday, macar fiğ ve yulafın hasat işlemlerini yapan Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, 8 ilçede hayvancılıkla uğraşan küçük aile işletmelerine hazırlanan kaba yemi ücretsiz olarak dağıtacak.
SON BAŞVURU 17 TEMMUZ
Açıklamalarına devam eden ABB, hayvan yetişticilerinin internet üzerinden başvurularını yapabileceğini ekleyerek, şu ifadeleri kullandı:
*Akyurt, Beypazarı, Çamlıdere, Çubuk, Elmadağ, Kahramankazan, Kalecik ve Kızılcahamam ilçelerinde 1-50 arası küçükbaş hayvanı olan ve belirli kriterleri sağlayan hayvan yetiştiricileri, 15'er balya halinde yem desteğinden yararlanabilecek.
*Ankara'da ekonomik yönden zor günler geçiren küçükbaş hayvan yetiştiricilerine destek olmayı amaçlayan ABB, 17 Temmuz 2022 tarihine kadar “baskenttarim.ankara.bel.tr” adresi üzerinden online başvuruları alacak.