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Ankara’da 7 tane yavru pitbull köpeği ölü bulundu

Ankara’da boş arazide 7 yavru pitbull köpeği ölü olarak bulundu.

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Ankara’da 7 tane yavru pitbull köpeği ölü bulundu

Olay, Ankara Gölbaşı Haymana yolu arasında bulunan boş bir arazide meydana geldi.

Hayvansever bir kişi arazide hayvanları beslemeye geldiği sırada yasaklı türler olarak bilinen 7 pitbull köpeğinin yavrusunun cansız bedeniyle karşılaştı.

Hayvansever vatandaş o anları cep telefonuyla kayıt ederken yetkililere haber verdi. Olay yerine gelen yetkililer ölen yavru köpekleri incelemek için götürdü. (DHA)
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